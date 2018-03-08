Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Moody's'in verdiği notun bizim açımızdan hiçbir itibarı yoktur. Bugün piyasaların Moody's'in raporuna karşı verdiği tepki sıfırdır. Moodys'in raporunun kendisi sıfır almıştır. Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle bu büyüme hikayesini devam ettiriyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Partisinin önergesi üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Moody's'in Türkiye'nin kredi notu kararını anımsatarak, "Moody's, 'bu yüksek faizle finansman sürdürülemez' diyor." ifadesini kullandı.

Yerinden söz alan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Sayın Paylan herhalde çok sevinmiş olacak ki Moody's raporuyla ilgili çok da sevinerek böyle bir hikaye anlattı." diye konuştu.

Moody's'in verdiği notun kendileri açısından hiçbir itibarının olmadığını dile getiren Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Esasen Moody's'in raporunun kendi itibarı da zayıftır. Neden? Çünkü bu Moody's, 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra Türkiye ekonomisine ilişkin yayınlamış olduğu raporlarda, son derece Türkiye ekonomisinin gerçeklerine aykırı ve Türkiye'yi kötüleyen raporlar yayınladı."

Bakan Ağbal, Moody's'in 2017 yılına ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye ekonomisi 2017 yılında büyüse büyüse yüzde 2 veya 3 büyür" ifadesini kullandığını anımsatarak, şunları belirtti:

"Türkiye ekonomisinde yine sizin belirttiğiniz gibi güya kamudan atılanlar nedeniyle 'Kamuda kalite veya yönetişim sorunu olacak' dedi ama ne oldu arkadaşlar? 2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 7'nin üzerinde büyüdü. '2017 yılında bütçe açıkları sürdürülemez seviyelere gelecek' diyen Moody's, yılın sonunda bütçe açığının yüzde 1,5 seviyesinde kaldığını da gördü.

Onun için bugün piyasaların Moody's'in raporuna karşı verdiği tepki sıfırdır. Moodys'in raporunun kendisi sıfır almıştır. Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle, güçlü yapısıyla, kamu yönetimindeki yüksek kalitesiyle bu büyüme hikayesini devam ettiriyor. Sayın Paylan, geçen sene Türkiye'ye 12 milyar dolar yabancı sermaye geldi. Sizin referansınız anlaşılıyor ki Moody's. Kusura bakmayın Moody's'in kendisi hikaye olacak."

Yeniden söz alan Paylan, kendilerinin, "Daha yüksek faiz olacak, döviz kuru yükseliyor daha fazla işsizlik olacak" dediklerini belirterek, "Neyine sevineceğiz? Biz işçinin, emekçinin partisiyiz. Burada 'Daha az ekmek olacak.' diyoruz, Neyine sevineceğiz." ifadesini kullandı.

Maliye Bakanı Ağbal ise Paylan'ın konuşmasına referans aldığı Moody's'in geçen sene Türkiye ekonomisiyle ilgili dün yazdığı gibi bir rapor hazırladığını söyleyerek, şunları belirtti:

"Sonra ne oldu arkadaşlar? O raporda ne yazdıysa Türkiye ekonomisi onun tam tersine büyük bir başarı hikayesi yazdı. Şimdi Moody's'in yüzü kızardı diyelim ki. Onlar diyorlar ki, 'Biz beklemedik bu kadar.' Bekleyemezsin çünkü sen ön yargılısın. Politik saiklerle rapor yazıyorsun. Senin yazdığın raporların bir itibarı yok. Yazdığın raporlar çöp değerinde. 2017 yılının başında Türkiye ekonomisine ilişkin Moody's'in raporunu getirelim burada konuşalım. O rapor ne yazmış Türkiye ekonomisi yılı nasıl kapatmış.

Şimdi siz, kalkıyorsunuz raporları yalan ve yanlış olan bir kurumun yine yalan ve yanlış olan bir raporunu doğruymuş gibi Genel Kurulun huzurunda tekrarlıyorsunuz ve bunun üzerinden bir hikaye üretmeye kalkıyorsunuz. Size kimse inanmaz."