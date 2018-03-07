Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun gençlerin sağlıklı bir gelecek kurmasında büyük önem taşıdığını belirterek, "Terör örgütleri, uyuşturucu vasıtasıyla gençlerimizi kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. Sporun gücü sayesinde uyuşturucuyu da terörü de yeneceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tasarının birinci bölümünün geneli üzerindeki görüşmelerde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Amatör spor kulüplerinin sorunlarına ilişkin sorular üzerine Bak, bu kulüplerin sıkıntılarını yakından bildiklerini ve çözüm getireceklerini söyledi.

Sorunların bir spor yasası içinde çözülmesini planladıklarını ifade eden Bak, gençler ve amatör spor kulüplerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu ana kadar 2002 yılından bu yana amatör spor kulüpleri için yaklaşık 360 milyon lira yardım ettik. Sadece 2017 yılında malzeme yardımı olarak 60 milyon lira. Bunları spor kulüplerimize verdik. Bu yıl da amatör spor kulüplerimize malzeme ve ayni yardım olarak yaklaşık 120 milyon lira yardım yapacağız. Amatör kulüplerin yanındayız, amatör kulüplerin destekçisiyiz. Biz ülke sporunun gelişmesini istiyoruz. Her yer saha dolu. Saha talepleriniz varsa getirin yapalım. Maliye Bakanımızla beraber de amatör spor kulüplerine daha fazla nasıl destek olabiliriz, onun için çalışıyoruz."

Amatör spor kulüplerine yardım ve onlara harcanan her kuruşun gençlerin geleceğine, onların zararlı alışkanlıklardan korunmasına katkı anlamına geldiğine dikkati çeken Bak, gençleri uyuşturucu ve terör çetelerinden korumak için çalıştıklarını anlattı.

Bak, "Terör örgütleri, uyuşturucu vasıtasıyla gençlerimizi kendilerine bağlamaya çalışıyorlar. Sporun gücü sayesinde uyuşturucuyu da terörü de yeneceğiz." diye konuştu.

Genel Kurulda tasarının maddeleri üzerinde görüşmeler devam ediyor.