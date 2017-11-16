Engelliler İçin ÖTV Muafiyeti TBMM'de Kabul Edildi!

Engelliler için ÖTV muafiyetini düzenleyen maddeye ilişkin AK Parti milletvekillerinin verdiği önerge kabul edildi.

200 BİN LİRAYI AŞMAYAN ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ

Buna göre, engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin TL'yi aşmayan araçlar için uygulanacak. Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak. Düzenleme 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

İÇECEKLERE DE ÖTV GELİYOR

AK Parti milletvekillerinin, tasarının bazı içeceklere ÖTV oranını da düzenleyen 76. maddesine ilişkin değişiklik önergesi de oylanarak kabul edildi.

İÇECEKLERDEN YÜZDE 10 ÖTV ALINACAK

Buna göre, sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak.

KAPSAM DIŞINDA OLAN İÇECEKLER DE VAR

Öte yandan sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam dışında tutuldu.