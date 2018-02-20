Torba Tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, genç işsizliğini aşağı çekmek için art arda düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "Torba Tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

Görüşmeler sırasında tasarının, "sigortalı bildirimi ve tescili" ile ilgili düzenlemesinde değişiklik öngören maddesini, muhalefet milletvekilleri eleştirdi.

Muhalefet milletvekilleri tasarının 18 yaşını doldurmuş, 25 yaşını doldurmamış sigortalının işe giriş bildirgesini çalışılmaya başladığı tarih itibarıyla verebilmesine ve sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılmasına olanak sağlayan maddesinin kayıt dışı istihdamı artıracağını ileri sürdüler.

Eleştiriler üzerine söz alan Maliye Bakanı Ağbal, düzenlemenin genç istihdamını desteklediğini, sisteme değer katacağını söyledi.

Kayıt dışı ekonomiyle ilgili ifade edilen endişelerin yersiz olduğunu belirten Ağbal, "AK Parti Hükümeti, 2002 yılında iktidara geldiğinde bu ülkede kayıt dışı istihdam oranı neydi, ona bakalım. Yüzde 52'ydi. Geçmişe bakıldığında iki kişiden birisi kayıt dışıydı. AK Parti iktidarları döneminde kayıt dışı istihdamla yapılan mücadele sayesinde bu oranı yüzde 30'lara kadar indirdik. Dolayısıyla bizim kayıt dışı ekonomiyle mücadele konusundaki samimiyetimizi kimse sorgulamasın." diye konuştu.

Ağbal, geçmiş hükümetlerin de kayıt dışı istihdamla mücadele ettiğini, ancak bu derece hızlı düşüşün ancak AK Parti iktidarları döneminde sağlandığını anlattı.

"Bu hükümetin kayıt dışı ekonomiyle ilgili yaptığı kararlı mücadeleyi önce şapkamızı çıkarıp teslim edeceğiz." diyen Ağbal, görüşülen tasarı kapsamında genç istihdamına ilişkin pek çok olumlu düzenleme olduğunun altını çizdi.

Ağbal, "Türkiye'de genç işsizlik oranları aşağı gelmekle birlikte hala yüksek seviyede. OECD ve Avrupa Birliği genç işsizlik oranlarıyla Türkiye'nin genç işsizlik oranları birbirine yakın. Yüksek oranda işsizlik oranları oralarda da var. Hükümet olarak genç işsizliğini aşağı çekmek için art arda düzenlemeler yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle hizmet sektöründe genç istihdamına dönük büyük bir talep olduğunu dile getiren Ağbal, genç istihdamının artırılmasının hükümetlerinin en önemli önceliklerinden olduğunu belirtti.

Ağbal, düzenlemenin yasalaşması halinde genç istihdamına önemli katkı vereceğini düşündüğünü de dile getirdi.

Vatandaşa güvensizliğe dayalı pek çok yasal düzenleme ve müessese bulunduğuna işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Biz diyoruz ki genç istihdamını artırmaya dönük olmak üzere getirdiğimiz bu düzenlemeyi şirketlerimiz, vatandaşlarımız kayıtlı istihdamı artırmak üzere kullanacaklar. Biz vatandaşımıza güveniyoruz. Bu madde genç istihdamını artırma noktasında önemli bir noktadır. Herkesin destek olması lazım."

Komisyonda, tasarının maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.