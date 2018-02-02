Torba Tasarı" Mecliste (6)

31 Aralık 2019'a kadar, 16 ve daha büyük yaştaki araçların hurdaya ayrılması durumunda, yeni araç alımında 10 bin lirayı aşmamak üzere ÖTV indirimi sağlanacak.

TBMM Başkanlığına sunulan Vergi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere toplam bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

İlgili kanunlara göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlardan kanun kapsamında sigortalı sayılmaları, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecek. Bu maddenin yürürlük talihinden önce çalışmaları nedeniyle gelir veya aylıkları kesilenlerin ödemeleri başlatılacak, ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği bu yıl da devam ettirilecek.

5570 sayılı "Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun"un adı "Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun" olarak değiştirilecek ve gelir kaybı uygulaması, faizsiz fon kullandırımını da içerecek biçimde genişletilecek.

Bakanlar Kurulunca belirlenecek özel veya kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hakim sermayedar olduğu bankaların veya ödemeleri Ziraat Bankası kanalıyla yapılmak üzere tarım kredi kooperatiflerinin faiz destekli kredi ve kar payı destekli fon kullandırımı uygulamalarından dolayı doğacak gelir kayıpları, bu amaçla ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinde öngörülecek ödenekle sınırlı olmak üzere, Hazinece ödenecek.

-"Enerji performans sözleşmesi"

Enerji Verimliliği Kanunu'na "Enerji performans sözleşmesi" tanımı eklenecek ve bu tanım "Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşme" olarak tarif edilecek.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilecek ve 15 yılı aşmayan yıllara yaygın yüklenmeye girişebilecek.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Enerji performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, idarelerin sözleşme konusu enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilecek.

Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı, garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamayacak.

Sözleşme bedeli, uygulamanın ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarından eşit veya yüksek olamayacak.

Süryani cemaatlerine taşınmaz devri

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mardin'de mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazları, Süryani Cemaatine ait vakıflara devredilecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikle, nispi ödeme, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin binde birine kadar tahsil edilebilecek.

Hizmet ihracatında nispi ödeme tahsil edilmeyecek.

Giriş aidatı ve yıllık aidat, 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde ellisinden fazla olamayacak.

Hizmet sektörü için giriş aidatı ve yıllık aidat, 16 yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutarda tahsil edilecek. Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmayacak.

İnternet yoluyla yapılan yayınlara düzenleme

RTÜK'ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet üzerinden de sunabilecek.

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar üst kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de üst kuruldan yayın iletim yetkisi almak zorunda olacak.

RTÜK'ten alınan geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunmayan ya da bu hak veya lisansı iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletildiğinin tespiti halinde, sulh ceza hakimince internet ortamındaki söz konusu yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

Sulh ceza hakimi, RTÜK'ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek.

İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu, RTÜK'ün görev alanına ilişkin uluslararası anlaşmalar ve bu düzenlemeye aykırı yayın yaptığı RTÜK tarafından tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi ile internet ortamından Türkçe olarak Türkiye'ye yönelik yayın yapan ya da yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye'ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da bu hükümler uygulanacak.

Bu kuruluşlar da internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi RTÜK'ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetki belgesi alması zorunlu olacak.

5 bine kadar sözleşmeli öğretmen

Türk Petrol Kanunu'ndaki mücbir sebep halleri yeniden düzenlenecek ve Türk hukukundaki genel mücbir sebep yaklaşımı maddeyle hüküm altına alınacak.

Nükleer enerji santrali yatırımları, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılabilecek sözleşmeli personel sayısını kurumlar itibarıyla 100'e kadar yükseltmeye ve bu şekilde ilave vize edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarında çalıştırılacaklara ödenecek ücreti, tavan ücretin beş katına kadar belirlemeye Maliye Bakanı yetkili olacak.

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltiliyor.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış öğretmenlerden, bu görevlerinden dolayı en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması, öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşımaları, KPSS'den belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla, yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmelerine imkan sağlanacak.

Bu şekilde istihdam edilecek personelin alanları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek ve sayısı 5 bini geçemeyecek.

Hurda indirimi

31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, 6 Haziran 2002 tarihli, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulunca, 10 bin lirayı aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınıyor.

Bakanlar Kuruluna, terkine konu edilebilecek tutarı; sıfıra kadar indirebilme, aracın hurdaya çıkarılması veya ihraç edilmesi durumuna göre farklılaştırabilme, madde hükümlerinden faydalanılabilmesi için hurdaya ayrılacak veya ihraç edilecek araçların teslim edilmesi gereken yerleri veya kişileri ve bunlarda aranılacak nitelikleri belirleyebilme yetkisi veriliyor.

(Sürecek)