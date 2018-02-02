Torba Tasarı" Mecliste (2)

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi alt yapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.

AK Parti'nin, TBMM Başkanlığına sunduğu "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"na göre elektrik motorlu panelvan ve motorlu karavanlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınacak. Bu araçlar, kanunda yer alan vergi tutarlarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan da sadece elektrik motoru olanlar, yaşları itibarıyla vergi tutarlarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

Sadece elektrik motorlu taşıtların vergilendirilmesi için Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda yer alan vergilendirmeye etki eden değişkenler arasına "motor gücü" ibaresi eklenecek.

Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar "motor silindir hacmine göre vergilendirilen araçların vergi tutarlarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek. Buna göre 70 kilovatı (kW) geçmeyen sadece elektrik motorlu araçlar 1300 cc, 70 kW'ı geçen fakat 85 kW'ı geçmeyenler 1301 - 1600 cc, 85 kW'ı geçen fakat 105 kW'ı geçmeyenler 1601 - 1800 cc, 105 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 1801 - 2000 cc, 120 kW'ı geçen fakat 150 kW'ı geçmeyenler 2001 - 2500 cc, 150 kW'ı geçen fakat 180 kW'ı geçmeyenler 2501 - 3000 cc, 180 kW'ı geçen fakat 210 kW'ı geçmeyenler 3001 - 3500 cc, 210 kW'ı geçen fakat 240 kW'ı geçmeyenler 3501 - 4000 cc, 240 kW'ı geçenler de 4001 cc ve yukarısı motorlu araçların vergi tutarlarının yüzde 25'i oranında vergi verecekler.

Tasarıyla, açılmış davalardaki uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözümlenirse ve arabulucunun son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda, karar ve ilam harcı 35.90 Türk lirası olacak.

Askeri Yüksek İdare Mahkeme kararlarına yeniden yargılama yolu

Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinin "tarafsız ve bağımsız olmadığı" iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruları derdest olanlar, tasarının kanunlaşmasından itibaren 3 ay içinde Ankara idare mahkemelerinden yargılamaların yenilenmesini isteyebilecekler. Bu sürede başvuruda bulunmayanlar, AİHM'ce münhasıran iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle verilen kabul edilemezlik kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay içinde de yeniden yargılama isteyebilecekler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların, 18 yaşını doldurdukları, korunma, bakım ve tedbir kararlarının sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurmaları halinde, hak sahibi oldukları onaylanırsa talepleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Hak sahiplerinin atamaları il tercihleri dikkate alınarak, kura usulü ile yapılacak ve işe yerleştirmede öncelik sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilecek.

Bu kapsamda daha önce ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar, kurumlarının kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tasarının yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ibraz ettikleri unvanlara atanacaklar. Bu istihdam hakkından yararlanmış olanlar yine tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına başvurmaları halinde bu haklardan yararlanabilecekler.

Tasarıyla baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda, taşınmaz mallarının sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğu iddiasıyla dava açacak vatandaşlar, dava açmadan önce taşınmaz mallarının da kamulaştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliğe başvurabilecek. Başvurular valilikçe kurulacak komisyon tarafından değerlendirilecek. Başvuru yapmadan doğrudan dava açanların dosyaları, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilecek, bu davaların yargılama gideri kamu üzerine bırakılacak ve davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecek. İdare, bu taşınmaz mallar üzerinde imar mevzuatı hükümlerini de göz önünde tutarak dilediği gibi tasarrufta bulunabilecek, gerektiğinde Hazineye bedelsiz olarak devredebilecek.

Tasarıya göre, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi alt yapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine de KDV istisnası getirilecek.

Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası getirilecek. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlanacak. Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayisinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019'a kadar alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.

Tasarıyla Maden Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, iki defa ihaleye çıkılan bir sahaya müracaat olmaması halinde söz konusu sahanın aramalara açık hale geldiği, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ilan edilecek. İlan edilen sahaya 1 aylık sürede de müracaat olmaması durumunda saha, ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlandırılacak.

Tasarıya göre, ruhsatsız maden ocağı açan, işleten veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında madencilik faaliyetinde bulunanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası getirilecek. Bu suçtan hüküm giyenler, infazlarının tamamlanmasından itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamayacak.

Linyit ve taşkömürü çıkaran, kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçıların, çalışma saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışları desteklenecek.

(Sürecek)