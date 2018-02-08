Torba Tasarı Komisyon'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlanan torba tasarının büyümeye katkı sağlayacağını söyleyen Bakan Ağbal, göstergelerin 2017'de yüzde 7 büyümeye işaret ettiğini söyledi.

Torba Tasarı Komisyon'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlanan torba tasarının büyümeye katkı sağlayacağını söyleyen Bakan Ağbal, göstergelerin 2017'de yüzde 7 büyümeye işaret ettiğini söyledi. Muhalefette ise torbanın 'düzenlenme nedeni' ve 'internet yayınları düzenlemesi' eleştirisi var.

Kaynak: Dunya.com

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