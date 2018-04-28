Torba Öldüren" Mehmet, 144 Maçta Yenilmedi - Bitlis

AHMET OKUR - Bitlis'in Tatvan ilçesinde lise son sınıf öğrencisi "Torba öldüren" lakaplı Mehmet Yalçın, 5 yılda kick boks ve muay thai dallarında yaptığı 144 maçta hiç yenilmeyerek 9 Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Mehmet Yalçın, ilkokulda öğretmeni tarafından götürüldüğü spor salonunda antrenmanlara başladı. Tüm sınıf arkadaşları sporu bırakmasına rağmen antrenmanlarına devam eden Mehmet, kısa sürede antrenörlerin dikkatini çekti.

Kick boks ve muay thai antrenörü Ömer Uğur'dan eğitim almaya başlayan genç sporcu, bir süre sonra ringlere çıkmaya başladı.

Mehmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk başlarda hiç sevmediğini ancak zamanla bu spora ilgi duyduğunu söyledi.

Sporda başarıya ulaştığını anlayınca antrenmanlarına ağırlık verdiğini anlatan Mehmet, "Ringe çıktım iyi bir performans gösterdim. Bu işi yapacağıma inandım ve çok sevdim. Ama teknik olarak çok eksiğim vardı. Çok çalıştım ve Ömer hocam sayesinde bugünlere geldim." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisi Mehmet, hayatının büyük bölümünün antrenmanlarda geçtiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"2013 yılında Türkiye Şampiyonası'nda yenildim. Ondan sonra 'bir daha hiç yenilmeyeceğim' dedim ve 2018 yılına kadar Türkiye'de 144 maça katıldım, hepsini kazandım. Sadece Tayland'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda bir talihsizlik yaşadım ve Rus rakibe yenildim. Bu yıl onu da telafi ederek dünya şampiyonu olacağım. 2016'da muay thaide dünya üçüncüsü oldum. Bu yıl da İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim."

" 5 torbayı vurarak patlattı"

Mehmet'in gecesini gündüzüne katarak çok büyük mücadele verdiğini ifade eden antrenör Ömer Uğur ise, "Bugüne kadar Türkiye'de yaptığı 144 maçın hiçbirini vermeyerek 5 defa muay thai, 4 defa da kick boks Türkiye şampiyonu oldu." dedi.

Mehmet'in 9 yaşında başladığı spora adeta aşık olduğunu, herkes hafta sonları gezerken onun salonda antrenman yaptığını dile getiren Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Yalçın'a salonda 'torba öldüren' lakabı takıldı. 5 torbayı vurarak patlattı. Bugüne kadar spor salonuna onun kadar azimli bir sporcu gelmedi. Bitlis'in yetiştirdiği en büyük sporculardan biridir. Küçük bir bahçeleri var. Sabah okula gitmeden önce sporunu yapar, öyle okula gider. Okul biter bitmez tekrar spor salonuna gelir ve tüm vaktini burada geçirir. Büyük başarılar ancak büyük gayretlerle olurdu. Mehmet de çok büyük emekler verdi. Bu sporculara mutlaka sahip çıkılması lazım. Bunlar çok büyük değerdir. Mehmet'in çok büyük hedefleri var. Dünyada tanınan bir sporcu olmak istiyor."