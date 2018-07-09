Torba İçerisindeki Keklik Yangında Son Anda Kurtarıldı

Adıyaman'da itfaiye ekipleri anız yangının ortasında ağzı bağlı şekilde buldukları torbayı açtıklarında şaşkına döndü.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri aldıkları bir anız yangını ihbarı üzerine olay yerine gitti. Havalimanı yakınında bulunan arazideki anız yangınına müdahale eden ekipler, anız yangının ortasındaki torba dikkatlerini çekti. Hareket eden torba içerisinde canlı bir hayvan olabileceği ihtimaliyle torbayı yangının içerisinden kurtaran ekipler torbayı açmaya çalıştı.

Ağzı tel ile bağlanan torba bıçakla kesilerek açıldığında gördükleri karşısında şaşkına döndü. Torbanın ağzının açılmasıyla birlikte içerisindeki keklik torbadan çıkarak uçtu.

İtfaiye ekiplerinin torbayı fark etmesi, kekliğin yanmasının önüne geçti.

Olayı anlatan Vardiya Amiri Necmettin Çalım, yangın esnasında hareket eden torbayı gördüklerini ve torbanın içerisinde canlı bir hayvanın olabileceği şüphesiyle torbanın ağzını açtıklarını belirtti.

Torbanın ağzının açılmasıyla kekliğin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden Çalım, kekliği yanmaktan son anda kurtardıklarını söyledi. - ADIYAMAN