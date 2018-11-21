Topunu Almak İsterken Kanalizasyon Çukuruna Düşen 7 Yaşındaki Çocuk Can Verdi

Kayseri'de kaçan topunu almak isterken bina önündeki kanalizasyon çukuruna düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

TOPU 3 METRELİK KANALİZASYON ÇUKURUNA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak üzerinde 17 Kasım tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki O.N., kaçan topunu almak isterken yaklaşık 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü çukurdan çıkarılan O.N, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Suriyeli çocuk Omer Naami, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.