Topunu Almak İçin Çıktığı Ağaçta Mahsur Kaldı
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçan topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçan topunu almak için çıktığı ağaçta mahsur kalan 14 yaşındaki çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.
İlçe merkezindeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Can Türkmen'in topu, çınar ağacının dallarına takılı kaldı.
Topunu almak için ağaca tırmanan Türkmen, inemeyince ağaçta mahsur kaldı.
Türkmen'in yardım istediği arkadaşları, durumu yakınlarına haber verdi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle yanına çıkarak, Türkmen'i indirdi.
Kaynak: AA