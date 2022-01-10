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Topun Sesini Dinleyerek Gol Kralı Oldu

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Dört yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Hasan Şatay futbol topunun içindeki zile kulak vererek başarıdan başarıya koşuyor.

Dört yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Hasan Şatay futbol topunun içindeki zile kulak vererek başarıdan başarıya koşuyor. Şatay, 2017 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı oldu. 2018 yılındaki Dünya Kupası'nda ise turnuvanın en iyi beşine seçildi

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