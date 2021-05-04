Topun peşinden caddeye koşan çocuğa motosiklet çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Topun peşinden caddeye koşan çocuğa motosiklet çarptı

Topun peşinden caddeye koşan çocuğa motosiklet çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde futbol oynarken caddeye kaçan topunu almak için koşan çocuğa motosiklet çarptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde futbol oynarken caddeye kaçan topunu almak için koşan çocuğa motosiklet çarptı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Hakan D. idaresindeki 41 AGZ 852 plakalı motosiklet, futbol oynadığı sırada caddeye kaçan topun peşinden koşan 7 yaşındaki Z.H.S. ismindeki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedye ile ambulansa alınan çocuk tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kız arkadaşı ile tartışan genç minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Son dakika haberi | 187 kilometrelik 'sigara alma' yalanı polise takıldı
Son dakika haberi | 187 kilometrelik 'sigara alma' yalanı polise takıldı
Maske takmak istemedi, polisle tartıştı
Maske takmak istemedi, polisle tartıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Şeyma Subaşı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Topun peşinden caddeye koşan çocuğa motosiklet çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 19:12:49. #1.15#

title