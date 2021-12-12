TOPUKLU EFE BİR GİRİŞİMCİ KADININ DAHA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Aydin Büyüksehir Belediyesi tarimsal üretimde nitelikli ve katma degeri yüksek ürüne yönelmek isteyen kadinlara destek vermeye devam ediyor. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na sundugu Ata Tohumlarindan aci sos, pulbiber ve aci biber tursusu üretip ekonomiye kazandirma hayali desteklenen girisimci Bihter Ekener hayalini gerçeklestirdi. Hiçbir pestisit (tarim ilaci) ve kimyasal gübre kullanmadan, tamamen dogal yöntemlerle bütün yaz boyunca çalisip istedigi ürünleri üreten Ekener, Baskan Çerçioglu'nu ziyaret ederek ürünlerini tanitti. Ekener, Çerçioglu'nun bu destegiyle simdi de islerini büyütme kararinda oldugunu söyledi.

Üretime yönelmek isteyen kadinlara her türlü destegi veren Aydin Büyüksehir Belediyesi, girisimci Bihter Ekener'e geçen nisan ayinda verdigi fidelerle onun da yolunu açti. Aydin'in kalitesi yüksek yerel biberi olan Bozdogan aci biberi fidelerinden ürettigi katkisiz ve dogal ürünlerle Baskan Çerçioglu'nu ziyaret eden Ekener hayalini gerçeklestirdigi için çok mutlu oldugunu söyledi.

"Bana verilen bu destekten dolayi Özlem Baskan'a tesekkür ediyorum"

Ziyarette konusan girisimci Bihter Ekener "Bugün Özlem Baskan'la görüstük. Kendisine ürünlerimi getirme sansi buldum. Çok ilgisini de çekti. Aydin Büyüksehir Belediyesi olarak benim gibi kadinlari her zaman destekledigini de iletti. Arkamda bu destegi hissettikten sonra isleri büyütmeye karar verdim. Simdi iki çesit aci sos, tursu ve pulbiber üretiyorum. Yavas yavas bu iste büyümeyi hedefliyorum. Bana verilen bu destekten dolayi Özlem Baskan'a ve Aydin Büyüksehir Belediyesi'ne çok tesekkür ediyorum" seklinde konustu.

Baskan Çerçioglu: Her zaman kadin üreticilerimizin yanindayiz, arkasindayiz

Her zaman kadin üreticilerin yaninda olduklarinin altini çizen Baskan Çerçioglu ise, "Muhtesem. Kadinlarimiza bu zamana kadar destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edecegiz. Özellikle de bu zor günlerde, tarima verilen destegin artmasi gereken bu günlerde. Insanlarin tarima daha fazla yönlendirilmesi gerekiyor. Biz de Aydin Büyüksehir Belediyesi olarak tam destek veriyoruz" ifadelerini kullandi. Baskan Çerçioglu, Ekener'i girisimci oldugu için ayrica tebrik ederek "Elinize, yüreginize saglik. Sizi kutluyorum" dedi.

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