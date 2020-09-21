Topuklu ayakkabılarını çıkardı ipe patlıcan dizdi
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Topuklu ayakkabılarını çıkardı ipe patlıcan dizdi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin ilk bayan kaymakamı Büşra Uçar, ilçede yaptığı incelemelerde patlıcan, biber ve kabak oyan kadınları görünce topuklu ayakkabılarını çıkararak, ipe patlıcan dizdi.

Topuklu ayakkabılarını çıkardı ipe patlıcan dizdi
21.09.2020 11:10 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:15

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin ilk bayan kaymakamı Büşra Uçar, ilçede yaptığı incelemelerde patlıcan, biber ve kabak oyan kadınları görünce topuklu ayakkabılarını çıkararak, ipe patlıcan dizdi.

2020 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine atanan ve ilçe tarihindeki ilk kadın kaymakamı olan Büşra Uçar, 14 Eylül 2020 tarihinde görevine başladı. Göreve başladıktan sonra kurum ve daire müdürleri ile gerçekleştirdiği tanışma toplantısının ardından ilçe ve bölge protokolünü de ziyaret etti. Kentte gerçekleştirilen korona virüs denetimlerine de çıkan Kaymakam Uçar, ilçede yaptığı inceleme ve gezilerle de vatandaşlarla tek tek tanışıyor. Kadın olması ve yöre kültürüne çabuk adapte olması nedeniyle ilgi gören kaymakam Uçar, vatandaşa karşı diyaloğa, tavır ve davranışları ile de seviliyor.

İlçenin sosyo ve ekonomik kültüründe önemli yer tutan patlıcan, biber ve kabak oymacılığı ile ilgili çalışmaları da inceleyen kadın kaymakam, ilçenin her sokağında görülmesi mümkün olan ve hummalı çalışma yürüten kadınları görünce hemen yardım etmek için harekete geçti. Topuklu ayakkabılarını çıkararak, kadınların yanına oturan Kaymakam Büşra Uçar, uzun süre sohbet ettiği kadınlarla birlikte ipe patlıcan dizdi.

Kadınların da ülke ve bölge ekonomisini katkısını gördükçe mutlu olduğunu belirten Kaymakam Uçar, kendisinin de kaymakamlık yaparak, devlete ve millete aşkla hizmet ettiğini kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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