Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu
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Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.

16.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:11
Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

'nin ilçesinde yer alan 'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.

Bıçkıyanı köyü sınırlarında bulunan göletin doğası ve bölgenin temiz havası, doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi imkanı sunuyor. Çevredeki ormanlık alanda yaşayan hayvanlar da su ihtiyacını buradan karşılıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikte çam ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Bu güzel manzarayı fırsat bilenler, donmuş göletin etrafında yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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