Toptaş: "Yerel Medyayı Güçlendireceğiz"

Samsun'da göreve yeni başlayan Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Mücahit Taşkın, yeni projeler üreterek Samsun basınını güçlendireceklerini söyledi.

Basın Yayın ve Enformasyon Samsun İl Müdürlüğü görevine atanan Volkan Toptaş, yerel medyanın güçlenmesine dair çalışmalar yapılacağının altını çizdi. Samsun'un tanıtılması ve bilinebilirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını dile getiren Volkan Toptaş, "Samsun'u daha iyi tanıdıkça güzel projeleri kemale erdirmiş olacağız. Güzel bir mesai bizi bekliyor. Samsun güzel bir şehir. Medyası da Türkiye çapında bilinen bir şehir. Bu bizim için ciddi bir avantaj. Bu avantajı hizmete dönüştürmek adına elimizden gelen her şeyi yapmak için gayret göstereceğiz. İyi bir başlangıç yapmayı planlıyoruz" dedi.

İnternet medyası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Toptaş, "Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu önderliğinde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda bize çizmiş oldukları bir yol var. Bu kapsamda bu yol dahilinde internet medyası da çok büyük önem arz ediyor. Bununla ilgili genel müdürlüğümüzle entegre içerisinde düşündüğümüz şeyler var. Önümüzdeki hafta içerisinde daha da netleşip somuta bağlanacaktır. Somuta bağlandıkça biz de medya ile her zaman fikir birlikteliği içerisinde bu projeleri icraata dönüştüreceğiz. Yerel medyanın güçlenmesi adına onların yanında olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - SAMSUN