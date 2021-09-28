Toptaş Göledine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı - Haberler
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Toptaş Göledine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

Toptaş Göledine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü tarafından Kumluca İlçesine bağlı Toptaş Mahallesi sınırları içinde bulunan Toptaş Göletine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan...

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Toptaş Göledine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı

ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü tarafından Kumluca İlçesine bağlı Toptaş Mahallesi sınırları içinde bulunan Toptaş Göletine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen aynalı ve pullu Sazan Balıkları Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğüne ait özel araç ve özel poşetleriyle Kumluca'ya getirildi. Balıklar, Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Müdürlüğü Ekipleri tarafından Toptaş Göletine götürülerek suya bırakıldı.

Konu ile ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürü İsa Akşit, "Antalya'nın Kumluca İlçesi Toptaş Göletindeyiz. Bugün Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen 20 Bin adet pullu ve aynalı Sazan'ı Toptaş Göletine bıraktık. Amacımız, balıklıkçılığa biraz daha katkı sağlayıp, balıkçılığın gelişmesine katkıda bulunmaktır" dedi.

Toptaş Göledine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı

Toptaş Göledine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı

Toptaş Göledine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı

Toptaş Göledine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı
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Haber: Toptaş Göledine 20 bin adet pullu ve aynalı Sazan balığı bırakıldı - Haberler
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