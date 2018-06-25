Toptancılardan Soğan ve Patates Duyurusu: Fiyatlar 1-1,5 Liraya İnecek

Patates ve soğan hasadı döneminde aşırı yağmur ve dolunun yağması ile birlikte ekilen ürünlerin bir çoğu tarlada çürüdü. Tarlada çürüyen ürünlerden geriye kalanlarını piyasanın ihtiyacını karşılamaması nedeniyle fiyatlar tavan yaptı. Yine geçen patates ve soğan para etmeyince çiftçi bu yıl fazla ürün ekmedi. Patates ve soğanın önümüzdeki 15-20 gün içerisinde 1-1,5 liraya düşeceğini söyleyen Kocaelili toptancılar, sosyal medya üzerinden yapılan haberlerin yanlış olduğunu vurguladı.

"15-20 GÜN İÇERİSİNDE PATATES VE SOĞAN 1-1,5 LİRA OLACAK"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toptancılık yapan Fazlı Top, "Soğan şu anda bizde 5, tarlada 4,5 lira civarında. Patateste 3- 3,5 lira. Ödemiş'ten gelen mallar 3, Adana'dan gelen mallar 3,5 liraya satılıyor. Patates şuan sadece Adana ve Reyhanlı bölgesinde çıktığı için ve bol yağmurlar nedeniyle mallarda çürüme yaptı, onun için mal az üretildi. Bu yüzden fiyatlar yüksek. Önümüzdeki ayın başından itibaren patateste soğanda yarı fiyatına düşer. 5-6 bölgeden patates başlayacak. İnegöl, Afyon, Nevşehir, Niğde bu bölgelerde başladığı zaman patates kesin 1-1,5 lira arası olur. Soğan da aynı paralara iner. Millet diyor ki aracı kazanıyor. Hiç alakası yok. Aracı olmasa bu patates soğan 10 lira olur" dedi.

"SOSYAL MEDYADA VE HABERLERDE ÇIKAN HABERLER YANLIŞ"

25 yıldır toptancılık yapan Salih Ercan ise "Bu sene patates soğan meselesi yanlış şeylerde konu oldu. Sosyal medyada haberlerde takip ettiğimiz kadarıyla çıkan haberler yanlış. Bu işin bu noktaya gelmesindeki birinci etken ekolojik denge ile küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile alakalı bir sorun. Sosyal medyada ve televizyon kanallarında görmüş olduğumuz o görüntüler tamamen eski görüntüler" ifadelerini kullandı.