Toptancılar sitesi önündeki mazgalı çalınca gözaltına alındı

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'da toptancılar sitesinin önündeki yağmur mazgallarını çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'ndeki SAGİMAT Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. 2 adet yağmur mazgalını çaldığı iddia edilen S.S.(45), şikayet üzerine Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa