Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
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Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Kayseri'de toptan gıda mağazasında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

23.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:22
Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

'de toptan gıda mağazasında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İl ekipleri, yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı hapların bir toptan gıda mağazasında satıldığını belirledi.

Ekiplerce mağazaya düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi S.C. gözaltına alındı. Operasyonda, 2 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Kaynak: AA
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