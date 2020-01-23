Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi
Kayseri'de toptan gıda mağazasında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Kayseri'de toptan gıda mağazasında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iş yeri sahibi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı hapların bir toptan gıda mağazasında satıldığını belirledi.
Ekiplerce mağazaya düzenlenen operasyonda, iş yeri sahibi S.C. gözaltına alındı. Operasyonda, 2 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.