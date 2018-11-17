Toptan Gıda Deposunda Başlayan Yangın Fabrikalara Sıçradı
Toptan gıda deposunda başlayan yangın fabrikalara sıçradıGAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize bölgesinde toptan gıda deposunda başlayan yangın çevrede bulunan fabrikalara sıçradı.
Toptan gıda deposunda başlayan yangın fabrikalara sıçradı
GAZİANTEP - Gaziantep 1. Organize bölgesinde toptan gıda deposunda başlayan yangın çevrede bulunan fabrikalara sıçradı.
Gaziantep 1. Organize sanayi bölgesinde toptan gıda deposunda başlayan yangın kısa sürede çevredeki fabrikalara sıçradı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale ediyor. İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor.
YORUMLAR