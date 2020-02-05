Topspin Tenis Kulübünden engelli tenisçilere jest

05.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:06

Ankara Topspin Tenis Kulübü kapılarını engelli tenisçilere açtı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kentte yaşayan engelli tenisçiler istedikleri zaman tesisleri kullanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topspin Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Demirhan Şeref, kulüp olarak her zaman engelli sporcuların yanında olduklarını ve onlara desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Tesislerde yetişecek sporcularların ilerleyen zamanlarda turnuvalara da katılabileceklerini kaydeden Şeref, "Kulüp başkanımız İsmail Geliç'in de çok büyük katkısı var. Tesisimizin tamamen faaliyete geçmesiyle kulüp bünyesinde engelli tenis sporcuları yetiştirmeye başlayacağız. Antrenörlerimiz de bu branş ile ilgili kurslara katılacak. Engelli tenis faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için Avrupa Birliği projelerinden faydalanacağız. Tesiste ulusal ve uluslararası tekerlekli sandalye tenis turnuvaları düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı sporcusu Uğur Altınel de tesisi ziyaret ederek gösteri maçı yaptı.

Kaynak: AA