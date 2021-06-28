Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi

Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim ProjesiKayapınar Belediyesi olarak Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiğimiz "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi" TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından yerinde incelendi.

Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim ProjesiKayapınar Belediyesi olarak Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiğimiz "Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi" TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından yerinde incelendi. Programımıza Önceki dönem Tarım Bakanımız Sayın Mehmet Mehdi EKER, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mihrimah Belma SATIR, TBMM Dilekçe Komisyonu üyeleri Ak Parti Kayseri Milletvekili Sayın İsmail TAMER, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi KÜPÇÜ, Ak Parti Bolu Milletvekili Arzu AYDIN, CHP İzmir Milletvekili Özcan PURÇU ile Diyarbakır Milletvekillerimiz Sayın Oya ERONAT ve Sayın Ebubekir BAL katıldı. Denetim Komisyonu ve beraberindeki heyet ile Hayır Çarşısı, Aşevi, Kompost Alanı ve Pazar Yeri çalışmaları hakkında bilgi alarak, yerinde incelemelerde bulundu. TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hayata geçirdiğimiz projenin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmaların başlatılacağı ve ülkemize örnek olması gerektiği ifade edildi. Projemizin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Kaynak: Habermetre