"Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak"

ABD ve İran'ın Bağdat büyükelçilerini ayrı ayrı kabul eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, "Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak" dedi.

ABD ve İran'ın Bağdat büyükelçilerini ayrı ayrı kabul eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, "Topraklarımız hesaplaşma sahası olmayacak" dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, El-Kazimi'nin ABD'nin yeni Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi'yi ayrı ayrı kabul ettiği bildirildi. El-Kazimi, Büyükelçi Tueller ile ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. El-Kazimi, iki ülke arasında yapılması planlanan stratejik müzakere için hazırlıkların yanı sıra bölgenin istikrarı konusunun ele alındığını belirtti. Büyükelçi Tueller, yaptığı açıklamada ülkesinin Irak'a başta ekonomik ve korona virüs salgını ile mücadele olmak üzere bütün alanlarda yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Başbakan El-Kazimi, görüşmede ülkesinin topraklarının hesaplaşma sahasına dönüşmesine ve herhangi bir dost veya komşu ülkeye saldırmak için kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. El-Kazimi, ülkesinin topraklarında terör yuvalarına izin verilmeyeceğini aktardı. Başbakan El-Kazimi, bölgenin huzur ve istikrarını sağlamak ve iki komşu ülke halklarının çıkarı doğrultusunda İran ve bütün komşu ülkeler ile iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdiğini ifade etti. İran Büyükelçisi ise bütün alanlarda Irak ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi arzuladıklarını bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA