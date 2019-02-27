Toprakkale Yeni Sanayi Sitesine Kavuşuyor

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 yatırım programına alındığı söyledi.

Kaya, düzenlediği basın toplantısında, projenin yatırım programına alınmasının önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Projenin hem ilçe hem Osmaniye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kaya, "Bakanlığımızın sanayi sitesi yapımını 2019 yatırım programına alması, sanayici esnaflarımız ve halkımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kent ekonomisi açısında önemli bir yatırım olan küçük sanayi sitesinin en kısa sürede tamamlanması için çalışacağız." dedi.

Projenin yatırım programına alınmasının önemli bir adım olduğunu kaydeden Kaya, "Hem kooperatif yönetimi hem bizler ve ilgili kurumlar, ilgili bakanlıklarla sıkı bir iletişim içerisinde olacak ve kent ekonomisi için önemli yatırımın hız kazanmasını sağlayacağız. Bakanlık yetkilileri inşaat alanında incelemelerde bulunacak ve ne aşamada olduğunu, neler yapılacağını belirleyecek. İnşallah en kısa sürede bu hizmeti kentimize kazandıracağız. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. AK Parti olarak her zaman sanayicilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.



Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirci de, projenin yatırım programına alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.



Projenin Osmaniye için büyük bir hizmet olacağını dile getiren Demirci "Osmaniye'de Toprakkale kalesinin yanına kurulacak sanayi sitesinde 242 işyerinin yanı sıra cami, otel, tır garajı, idari bina, akaryakıt istasyonu, sağlık tesisi ve çıraklık eğitim merkezinin yer alacak" dedi.



Proje sayesinde 5-6 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiğini ifade eden Demirci, projenin 2019 yatırım programına dahil edilmesinin büyük bir memnuniyetle karşılandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA