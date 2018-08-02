Toprakkale'de Uyuşturucu Operasyonu
Toprakkale ilçesinde, park halindeki araçta yapılan aramada 30 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Toprakkale ilçesinde, park halindeki araçta yapılan aramada 30 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E 90 otoyolu Aslanpınarı köyü mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 27 VV 847 plakalı aracı şüphe üzerine kontrol etti.
Araçta yapılan aramada, 30 gram esrar ile içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.
Araçta bulunan sürücü O.C.K. (27), E.E. (24) ve H. M. (23) gözaltına alındı.