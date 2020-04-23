Toprak yüklü kamyonun devrildiği kaza, kamerada ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak, devrilen toprak yüklü kamyonun sürücüsü R.Y., yaralandı.

ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak, devrilen toprak yüklü kamyonun sürücüsü R.Y., yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Bingöl yolunda meydana geldi. R.Y.'nin kullandığı 23 DE 991 plakalı toprak yüklü kamyon, Güntaş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, devrildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan sürücü R.Y.'yi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca da saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA