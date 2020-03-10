Toprak yığınları arasında mahsur kalan 9 yavru köpeği Akut ekipleri kurtardı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprak yığınları arasında mahsur kalan 9 yavru köpek Akut ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprak yığınları arasında mahsur kalan 9 yavru köpek Akut ekiplerinin çalışmaları sonrasında kurtarıldı.



Gölbaşı Karşıyaka Mahallesi 806. Sokak'ta bulunan boş arazide toprak yığınları arasında kaldığı fark edilen 9 yavru köpek uzun süren çalışmalar sonrasında kurtarıldı. Gelen ihbar üzerine Akut ekipleri mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için operasyon düzenledi. Yavru köpeklerin yerini tespit eden ekipler, iş makineleri yardımıyla köpeklerin bulunduğu yere doğru tünel açtı. Yaklaşık dört saat süren bir çalışma sonucunda yavru köpekler sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Yavru köpekler annelerine kavuştu



Karşıyaka Mahalle sakinlerinden Necmi Cin, "Köpeği besleyen komşumuzun oğlu Muhammed Dikmen yavru köpeklerin yukarıdaki boş arazide toprakların altında sıkıştığını söyledi. Ben de hemen söylediği yere gittim ve köpeklerin toprak yığınları arasında kaldığını gördüm. Kendi imkanlarımızla çıkarmayı denedik ama başaramadık, akuta haber verdik. Ekipler 3-4 saat köpekleri çıkarmak için mücadele etti ve 9 yavru köpeği sıkıştıkları yerden çıkardılar. Kurtarma çalışmalarının ardından yavrular akut ekiplerince annelerinin yanına götürüldü. Daha sonra Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri de toprak yığınında oluşan tüneli iş makinaları ile kapattı. Hepsine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Dikmen ailesi anne ve yavrulara sahip çıktı



Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Dikmen ailesi anne ve yavrulara yer ayarlayarak sahip çıktı. Sokak hayvanlarını çok sevdiğini söyleyen 13 yaşındaki Muhammed Dikmen de "Köpeğimizi sokakta besliyorduk. Hamileydi. Parkta tünel gibi bir yere doğurmuştu. Köpeklerimiz toprak yıkılması sebebiyle tünelde mahsur kaldı. Yavrular kötü duruma gelmişti. Annesinin de memeleri şiştiği için durumu kötüleşmişti. Sonra akuta haber verdik. Akut geldi onları kurtardı. Biz de onları evimize aldık" dedi.



İmkanları ölçüsünde büyüyene kadar köpeklere bakacaklarını ifade eden Dikmen ailesi daha sonra yavru köpekleri sahiplendireceklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA