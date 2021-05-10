Toprak yığınına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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Toprak yığınına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Toprak yığınına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ - Haberler | Güncel

KONYA'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Özkük (65), yaşamını yitirdi.

KONYA'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Özkük (65), yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Kulu ilçesindeki Ahmet Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Özkük yönetimindeki 42 GC 336 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki toprak yığınına çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Özkük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Özkük'ün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

  


Toprak yığınına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Toprak yığınına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Toprak yığınına çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

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