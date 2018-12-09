Toprak Yığınına Çarpan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yol kenarındaki toprak yığınına çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda seyreden Murat Cüce yönetimindeki 55 YF 228 plakalı otomobil, Akseki köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı ve devrildi.
Kazada, araçtakilerden Fuat (41) ve Fırat Cüce (17) yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerin ardından taburcu edildi.