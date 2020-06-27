Toprak yığının altında kalan işçi kurtarıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprak kayması sonucu yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
27.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:10
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprak kayması sonucu yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde Kahta Belediyesi tarafından yürütülen yol ve kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
Toprak yığınlarının altında kalan işçi Hacı Arslan (36), işçiler ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA