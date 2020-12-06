Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı
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Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı

06.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bahçe işlerine olan ilginin artmasıyla toprak saksı satışları artışa geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bahçe işlerine olan ilginin artmasıyla toprak saksı satışları artışa geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle tüketim alışkanlarında da değişiklik yaşandı. Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşların balkonunda veya bahçesinde hobi amaçlı ürün yetiştirme eğilimi arttı.

Bahçe mobilyaları satışında yaşanan artış toprak saksıyı da etkiledi. Ağırlıklı olarak yaz ve bahar aylarında üretim yapan firmalar, talep fazla olunca üretimi 12 aya yaydı.

İzmir'in toprak saksı üretimiyle ünlü ilçesi Menemen'de de gelen taleplere yetişmek için yoğun bir mesai devam ediyor.

Çamurun sanatsal yolcuğu

Kuzey İzmir bölgesinde saksı, çömlek üretimine elverişli toprak kamyonlarla üretim merkezlerine geliyor. İçindeki pislikleri temizlenen toprak, suyla karıştırılarak kil haline getiriliyor.

Ekmeğini "çamur"dan kazanan ustaların dokunuşlarıyla kil, istenilen şekle giriyor. Güneşte kurutulan ürünler ardından daha sonra pişme işlemi için fırınlara gönderiliyor.

Yaklaşık 10 saat 980 derecede fırınlanan ürünler, satışa hazır hale getiriliyor.

"Satışlar ikiye katlandı"

İzmir'de yaklaşık 50 yıldır toprak saksı üreten Topsan firmasının Sahibi Argun Yüksel, AA muhabirine, şirketi 1972'de babasının kurduğunu, kendisinin de bu üretimi devam ettirdiğini söyledi.

Çocuklarının da işin başında olduğunu belirten Yüksel, firma olarak 1990'larda yurt dışına da satışa başladıklarını aktardı.

Ürettiklerin ürünün yüzde 95'ini ihraç ettiklerini ifade eden Yüksel, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine ürün gönderdiklerini belirtti.

Salgın sürecinde evine kapanan vatandaşların balkonda çiçek ekmeye yöneldiğini belirten Yüksel, "Bu nedenle saksıya ihtiyaç da oldu. Talepler çok ciddi arttı. İç piyasada geçen seneye göre yüzde 100 artış var. Kapasitelerimizi artırdık. Vardiya usulüne döndük. Yetiştirmek için gayret ediyoruz. Yurt dışından salgın boyunca hiç iptal gelmedi. Özellikle posta siparişi yapan firmaların çok yoğun bir talebi oldu. İç piyasadaki talep yoğunluğu yurt dışında da devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Yol kenarından e-ticarete"

Toprak saksı, çömleklerin yıllar evvel yol kenarlarında satıldığını belirten Yüksel, son yıllarda bu ürünlerin de e-ticaret üzerinden satıldığını vurguladı.

Firma olarak pandemi döneminde bu kapsamda dijitalleşme yatırımı yaptıklarını aktaran Yüksel, "Geleneksel yolların yanında e-ticaretten de satışa başladık. Her gün katlanarak devam ediyor bu platformlardaki satışımız. Görünen bunun böyle süreceği." dedi.

Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı
Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı
Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı
Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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