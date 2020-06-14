Toprak sahibi ile müttehit anlaşamadı, vatandaşlar evsiz kaldı Beylikdüzü'nde ipotekli araziye inşaat yapan müttehit ile toprak sahibi arasında anlaşmazlık çıkınca projeden daire alan 102 kişi mağdur oldu.

Beylikdüzü'nde ipotekli araziye inşaat yapan müttehit ile toprak sahibi arasında anlaşmazlık çıkınca projeden daire alan 102 kişi mağdur oldu. Yaklaşık 100 milyon TL'lik parasının karşılığını alamayan vatandaşlar projenin önüne gelerek davullu zurnalı eylem yaptı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde 600 daireli 28 dükkanlı bir projeden daire alan 102 vatandaş, parayı ödemelerine rağmen tapularını alamadıklarını iddia etti. Yaklaşık 100 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını söyleyen vatandaşlar, tüm ödemeler yapılmasına rağmen dairelerine giremediklerini ifade etti. Bankaya ipotekli evler yüzünden tapularına kavuşamayan vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar, toprak sahibi ile yüklenici firma arasında sorunlar olduğu için bu çileyi çektiklerini ifade ederek dolandırıldıklarını savundu. Daire alan vatandaşlar projenin önüne gelip pankart açarak eylem yaptı. Birçok vatandaşın ise tapusunu alamayıp oturamadıkları evlerinin balkonuna, "Biz yaptık bu hatayı siz yapmayın buradan ev almayın" yazılı pankart astıkları görüldü.

"1,5 senedir tapu bekliyoruz"

Bütün ödemeleri yaptığını, ev için 1 milyon liraya yakın ücret ödediğini söyleyen mağdur Dilek Kayrancıoğlu, "Bu projeden daire aldık. 102 daire sahibi olarak tapularımızı alamıyoruz. İnşaat başlamadan önce toprak sahibinin bir bankadan kredi almış. Bu krediyi de ödeyemediği için yapılandırmış ve bu durumdan dolayı sorunlar yaşıyoruz. Müteahhit firma daireleri bitirdi ancak içine oturamıyoruz. Hepimiz burada mağduruz. 100 milyon kadar toplanan bir para var ancak karşılığı yok. Halledeceğiz diyerek bizi oyalıyorlar 1,5 senedir bekliyoruz" diye konuştu

"Bir evi birçok kişiye sattıklarını düşünüyorum"

Bir başka mağdur Hüsamettin Korkut ise "1 milyon bir para yatırdım. Senin paranı da vermiyorum evini de vermiyorum diyerek telefonları yüzümüze kapatıyorlar. 15 yıl önce başka projelerden ev alıp aynı firmanın tapusunu alamayan vatandaşlar olduğunu gördük. Burada bir evin başka vatandaşlara da satıldığını düşünüyoruz. Açıkça çok mağdur olduk. Kayıt dışı milyonluk satış olduğunu biliyoruz. Oturanların da tapusu yok misafir gibi oturuyorlar hiç birinin tapusu yok. Bir de parayı ödeyip oturamayanlar var" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA