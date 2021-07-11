Toprak sahadan milli takıma
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Toprak sahadan milli takıma

Toprak sahadan milli takıma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana'da dezavantajlı ailelerin çocuklarından oluşan Adasokağı Spor Kulübü Hentbol Takımının 17 yaşındaki Tuana Akman milli takıma seçildi.

Adana'da dezavantajlı ailelerin çocuklarından oluşan Adasokağı Spor Kulübü Hentbol Takımının 17 yaşındaki Tuana Akman milli takıma seçildi.

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki Adasokağı Ortaokulu'nda eğitime başlayan 80 kız öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri Nesimi Dağdoğan sayesinde hentbolla tanıştı. 2014 yılında salon sporu olan hentbolu, okul bahçesindeki toprak sahada yaptıkları çalışmalar ile geliştiren genç kızlar, iki yıl sonra antrenörleri Nesimi Dağdoğan'ın öncülüğünde Adasokağı Spor Kulübü adıyla Bölgesel Lig'e adım attı. Adana Valiliği ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da desteklenen takım, sayısız galibiyetlerin ardından sırasıyla ligleri tek tek çıkıp Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'ne yükseldi.

Kendi öz kaynakları ile ayakta durmaya çalışırken, bir yandan da Süper Lig'i hedefleyen takım ligi bu yıl 6, olarak tamamladı. 12-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında İtalya nın Pescara kentinde oynanacak olan 19 yaş Avrupa şampiyonası 2. Klasman maçlarına katılacak olan Genç milli takıma Adasokağı Spor Kulübünden 17 yaşındaki Tuana Akman seçildi. Akman, Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğini milli takımın başarısına katkıda bulunacağını, tüm dezavantajlı kızlara örnek olacağını söyledi. - ADANA

Toprak sahadan milli takıma
Toprak sahadan milli takıma
Toprak sahadan milli takıma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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