Toprak Sağlam: Aşçı olmak isterdim

Sağlam, "Hayalini kurduğunuz, canlandırmayı istediğiniz bir karakter var mı" sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Benim hayallerim bitmez ama en çok istediğim bir aksiyon macera işinde olmak.

Sağlam, "Hayalini kurduğunuz, canlandırmayı istediğiniz bir karakter var mı" sorusuna ilginç bir yanıt verdi:

"Benim hayallerim bitmez ama en çok istediğim bir aksiyon macera işinde olmak. Silah kullanan bir Toprak henüz görmedi kimse. Örneğin benden kötü kadın olmayacağını düşünüyorlardı yaptım. Göstereceğim daha çok şey var. Keşke içinde olsaydım diye ağladığım film 'Mad Max'tir. Özel güçleri olan fantastik bir karakter oynamak en uç arzum olabilir. Marvel serisi hayallerimi süslüyor."

MUTFAĞI AŞIRI SEVİYORUM

Sağlam, oyunculuk ve şarkıcılık yapmasaydı meslek olarak aşçılık seçeceğini de söyledi: "Kesin aşçı olurdum ve bir restoran açardım. Mutfağı aşırı seviyorum. Yemek yapmak, yeni tarifler yaratmak, sevdiklerime sofra kurmak bana çok iyi geliyor.

Kaynak: Hürriyet