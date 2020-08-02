Toprak Razgatlıoğlu, üst üste ikinci kez podyumda İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile İspanya'da üst üste ikinci podyumuna çıktı. Korona virüs salgını nedeniyle verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlayan Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci durak noktası olan Jerez'de piste çıkan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, ilk yarışta olduğu gibi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Yarışa 10. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, kısa sürede üst sıralara tırmandı. Harika bir performans ortaya koyarak yerini damalı bayrağa kadar koruyan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 66 puanla 4. sırada yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz GP'si 9 Ağustos'ta koşulacak.

2020 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nda Yarış Takvimi şöyle:

7 Ağustos - 9 Ağustos: Portekiz

28 Ağustos - 30 Ağustos: İspanya - Aragon

4 Eylül - 6 Eylül: İspanya - Aragon

18 Eylül - 20 Eylül: İspanya - Katalunya

2 Ekim - 4 Ekim: Fransa - Magny Cours

9 Ekim - 11 Ekim: Arjantin - Villicum

6 Kasım - 8 Kasım: İtalya - Misano

(İHA)

Kaynak: İHA