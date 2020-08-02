Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyumda Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile İspanya'da üst üste ikinci podyumuna çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile İspanya'da üst üste ikinci podyumuna çıktı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlayan 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci durak noktası olan Jerez'de piste çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta olduğu gibi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Yarışa 10. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, kısa sürede üst sıralara tırmandı. "Harika" bir performans ortaya koyarak yerini damalı bayrağa kadar koruyan Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 66 puanla 4. sırada yer aldı.

Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz GP'si 9 Ağustos'ta koşulacak.

Kaynak: AA