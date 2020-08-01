Toprak Razgatlıoğlu Superbike dönüşünü podyumla yaptı Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 5 ay aradan sonra İspanya'da yeniden başlayan sezonda üçüncü olarak podyuma çıktı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 5 ay aradan sonra İspanya'da yeniden başlayan sezonda üçüncü olarak podyuma çıktı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile İspanya'da sahne aldı. Verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlayan 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci durak noktası olan Jerez'de piste çıkan Razgatlıoğlu, zorlu bir mücadelenin ardından damalı bayrağın altından geçen üçüncü pilot olarak podyuma çıkmayı başardı.

Yarışa 5. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, güçlü bir sürüş sergileyerek yarışı 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar sıralamasında 50 puanla 4. sırada yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası İspanya GP'nin ikinci yarışı yarın TSİ 15.00'te yine Jerez'de koşulacak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU "HAYALİMİZ, 2020 DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONU OLMAK"

5 ay süren yarış dönemde kendisini hep hazır tutmaya çalıştığını dile getire Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu "Bu çalışmaların karşılığını da podyumla aldık. Bu kadar uzun süreden sonra yeniden ritim tutturmak herkes için çok zor. O sebeple geri dönüş yarışında podyumu elde ettiğimiz için çok mutluyum. Her zaman söylediğimiz gibi bizim bir hayalimiz var. 2020 Dünya Superbike Şampiyonu olmak. Bu hedefe bir adım daha yaklaştığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

2020 DÜNYA SUPERBİKE (WSBK) ŞAMPİYONASI'NDA YARIŞ TAKVİMİ

31 Temmuz - 2 Ağustos: İspanya - Jerez

7 Ağustos - 9 Ağustos: Portekiz

28 Ağustos - 30 Ağustos: İspanya - Aragon

4 Eylül - 6 Eylül: İspanya - Aragon

18 Eylül - 20 Eylül: İspanya - Katalunya

2 Ekim - 4 Ekim: Fransa - Magny Cours

9 Ekim - 11 Ekim: Arjantin - Villicum

6 Kasım - 8 Kasım: İtalya - Misano

(İHA)

Kaynak: İHA