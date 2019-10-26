Toprak Razgatlıoğlu, sezonu 5. sırada tamamladı
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 315 puanla sürücüler klasmanında sezonun beşincisi oldu.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 315 puanla sürücüler klasmanında sezonun beşincisi oldu.
Toprak Razgatlıoğlu, Katar'daki 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde düzenlenen son etabın ikinci yarışında piste çıktı.
Milli motosikletçi, 12. cepten başladığı mücadeleyi, 5. sırada tamamladı.
Mücadeleyi, bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea lider bitirdi.
Milli sporcu, sezonu 5. sırada tamamlarken, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasında birinci oldu.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda son etabın ardından oluşan ilk 5 sıra ise şöyle:
1- Janothan Rea (İngiltere) 663 puan
2- Alvaro Bautista (İspanya) 498
3- Alex Lowes (İngiltere) 341
4- Van Der Mark (Hollanda) 327
5- Toprak Razgatlıoğlu 315