Toprak Razgatlıoğlu, sezona podyumla başladı
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Toprak Razgatlıoğlu, sezona podyumla başladı

Toprak Razgatlıoğlu, sezona podyumla başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden Toprak Razgatlıoğlu, takımı Pata Yamaha ile 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin ilk yarışında podyuma çıktı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden Toprak Razgatlıoğlu, takımı Pata Yamaha ile 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin ilk yarışında podyuma çıktı. İspanya'daki Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koyan Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından 3'üncü sırada geçerek kariyerinin 25'inci podyumuna çıkmayı başardı.

Toprak Razgatlıoğlu, takımı Pata Yamaha ile 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun ilk podyumuna açılış yarışında ulaştı. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen yarışı 3'üncü sırada tamamladı ve kariyerinin 25'inci podyumunu elde etti. Yarışa 10'uncu cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, çıkışla birlikte ritmini yükseltmeyi başardı. Bitime 16 tur kala 3'üncü sıraya kadar yükselen Toprak Razgatlıoğlu, kalan bölümde de ritmini artırdı. Son tura kadar 2'nciliği kovalayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından 3'üncü sırada geçti. Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışı yarın 15.00'te yine Aragon Pisti'nde koşulacak.


Toprak Razgatlıoğlu, sezona podyumla başladı
Toprak Razgatlıoğlu, sezona podyumla başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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