Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu babam için kazandım" - Haberler Spor
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Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyonluğu babam için kazandım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Toprak Razgatlıoğlu:

2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi.

2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, "Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı" diye konuştu.

2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, resmi web sitesinde yaptığı açıklamada uzun ve zorlu senede yanında olan herkese teşekkür etti. Razgatlıoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi : "Öncelikle bu uzun ve zorlu senede yanımda olan herkese teşekkür ederim önce Ailem Ağabeyim (Babam) Her şeyim #tumayrazgatlıoğlu ve sonra beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan Kenan Sofuoğlu. Her zaman beraber antrenman yaptık beraber çalıştık her yarışta beni yalnız bırakmadı ve hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu kazandık kolay bir sezon olmadı herkes elinden geleni yaptı. Elhamdülillah Dünya Şampiyonu olduk. Benim için çok özel bir şampiyonluk oldu, çünkü bunu ben babam için kazandım. Zor süreçlerden geçtik ve o her zaman varını yoğunu satıp benim ile ilgilendi ve dünya şampiyonu olacağımı söylerdi. O gün bugün ama o bu anlara canlı şahit olamadı. Mekanı Cennet olsun İNŞALLAH ve her zaman yanımızda olan Sayın Bakanım Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, bağlı olduğum #sportotosporkulübü ve Motor Federasyonu'na, Sponsorum olan ve hiç yalnız bırakmayan Redbull Türkiye ailesine de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız bu başarı hepimizin." - İSTANBUL

Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyonluğu babam için kazandım

Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyonluğu babam için kazandım

Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyonluğu babam için kazandım

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonluğunu babasına armağan etti

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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