Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'i tek podyumla tamamladı
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Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'i tek podyumla tamamladı

Pata Yamaha Fabrika Takımı'nda yarışan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2020 Motul FIM Dünya Superbike'ın Portekiz'de yapılan 3. ayağını tek podyumla tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'i tek podyumla tamamladı
09.08.2020 20:32 | Son Güncelleme: 09.08.2020 20:49

Pata Yamaha Fabrika Takımı'nda yarışan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2020 Motul FIM Dünya Superbike'ın Portekiz'de yapılan 3. ayağını tek podyumla tamamladı.

Portekiz Algerve pistinde 8 Ağustos'ta başlayan 3 etabın ilk yarışında 2. sırada başladığı yarışı ikincilikle tamamlayan Toprak, bugün gerçekleşen ikinci yarışında ise geçirdiği kaza nedeni ile 8. olarak tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu genel klasmanda 103 puanla 3. sırada yer alıyor. Toprak, "İlk yarış ikinci bitirdim, ikinci yarış için R1'imle farklı bir şey aradık çünkü iyi puanlara ve iyi bir pozisyona ihtiyacımız vardı. Ancak 5. virajda kontrolü kaybedip düştüm ne yazık ki, çok üzgünüm. Önümde 6 etap, 12 yarış daha var. Kaybettiğim puanı geri kazanıp şampiyonluğa oynayacağım" dedi.

BAHATTİN SOFUOĞLU GENEL KLASMANDA 2. SIRADA

Yamaha bLU cRU yarışçısı Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Jerez'de ilk birinciliğini alarak podyumda İstiklal Marşı'nı çaldırmıştı. Portekiz Algerve etabını ilk yarışında 15. sırada başladığı yarışı 5. sırada bitirdi. İkinci yarışta ise 5. sırada başlayan genç Sofuoğlu yarışı 5. tamamladı. Bahattin genel klasmanda 57 puanla 2. sırada yer aldı. Milli yarışçının destekçisi Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, "Her yarışta heyecanımız katlanarak büyüyor. Toprak bugün talihsiz bir kaza yaptı ancak hiçbir şey bitmiş değil. Daha önünde çok yarış var, arayı kapatacaktır. Toprak ve Bahattin ile gurur duyuyoruz. Onlar Yamaha'nın genetiğinde olan yarış ruhuna yakışan iki Türk genci. Uluslararası platformlarda bizi temsil ettikleri için büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzde yine kıyasıya rekabet edecekleri 6 etap daha var. Şampiyonluk onlara ve ülkemize çok yakışacak biliyoruz ve onlara güveniyoruz" diye konuştu.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU BİRİNCİLİĞİ HEDEFLİYOR

Geçtiğimiz yıl Pata Yamaha Fabrika takımı ile yarış kariyerini sürdürmeye başlayan Toprak, Şubat ayında 2020 Motul FIM Dünya Superbike'ın ilk ayağında Avustralya'da yarışmış ve Yamaha ile ilk şampiyonluğunu almıştı. Pandemi döneminde tüm uluslararası spor müsabakalarında olduğu gibi ara verilen Dünya Superbike Şampiyonası yeniden start aldı. Şampiyonanın en güçlü 3 adayı arasında olan Toprak Razgatlıoğlu "Pandemi süresince antrenmanlarımı Kenan Sofuoğlu'nun koçluğunda Sakarya'da Kenan Sofuoğlu pistinde devam ettirdim. Mükemmel bir uyum içinde sürdüğüm, teknolojisi ve performansından yüzde yüz emin olduğum Yamaha YZF- R1 ile yeniden pistlerde yarışacağım günü hayal ederek motive oldum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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