Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de podyumda
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Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de podyumda

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de podyumda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk motosikletinin önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin ikinci durak noktasında ilk yarışı podyumda tamamladı.

Türk motosikletinin önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin ikinci durak noktasında ilk yarışı podyumda tamamladı. Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta harika bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezon ikinci kez ilk 3 görmüş oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun ikinci durak noktasında podyuma ulaştı. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta ikinci oldu. Yarışa 4. cepten başlayan başarılı sporcu, ilk viraj sonunda ikinci sıraya yükselmeyi başardı.

Yarış boyunca bu konumunu koruyan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti. Toprak böylece 2021 sezonunun kendisi adına ikinci podyumuna erişmiş oldu. Dünya Superbike Şampiyonası'nın dördüncü yarışı yarın TSİ 16.00'da yine Estoril Pisti'nde koşulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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