Toprak Razgatlıoğlu'ndan Portekiz'de muhteşem podyum

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin ikinci durak noktasında, üst üste ikinci podyumunu elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin ikinci durak noktasında, üst üste ikinci podyumunu elde etti. Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun ikinci yarışında iki uzun tur cezası alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, harika bir performans ortaya koyarak damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu, böylece podyumlara devam ederken pilotlar sıralamasında da ikinci basamağa yükseldi. Sezonun üçüncü durağında sürücüler 11-13 Haziran'da Emilia Romagna'da mücadele edecek.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun ikinci durak noktasında muhteşem bir yarışa imza attı ve podyuma çıktı. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki Estoril Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışa ikinci cepten başladı. Ancak Toprak, erken çıkış yaptığı için iki uzun tur cezası aldı.

Cezasını tamamladıktan sonra 6. basamağa kadar gerileyen başarılı sürücü bu andan itibaren performansını arttırdı. Yarışı uzun süre 4. sırada götüren Toprak Razgatlıoğlu, rakibi Scott Redding'in hata yapması sonucunda üçüncü sıraya yükseldi. Yarışın kalan kısmında yerini koruyan Toprak, damalı bayrağın altından da üçüncü sırada geçti. Toprak, bu sonuçla pilotlar sıralamasında 75 puanla ikinciliğe yükseldi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ve 6. yarışları 11-13 Haziran tarihlerinde Emilia Romagna'da koşulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı