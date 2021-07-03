Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu İngiltere'deki ilk yarışını birincilikle bitirdi
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Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu İngiltere'deki ilk yarışını birincilikle bitirdi

Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu İngiltere'deki ilk yarışını birincilikle bitirdi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Spor

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü durak noktasının ilk yarışında birinci oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü durak noktasının ilk yarışında birinci oldu.

Red Bull açıklamasına göre, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'deki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta birinci olarak 2021 sezonunda ikinci zaferini elde etti.

Islak zeminde gerçekleşen sıralama turlarında geride kalan Razgatlıoğlu yarışa 13'üncü sırada başladı. Muhteşem bir start alan Razgatlıoğlu, rakiplerini birer birer geçerek üst sıralara tırmandı.

Son dünya şampiyonu Rea'yı da daha 2'inci turun başında geçerek liderliği alan Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, yarışın geri kalanında liderliği hiç kimseye vermeyerek, damalı bayrağın altından birinci sırada geçti.

Razgatlıoğlu zorlu rakiplerine karşın elde ettiği bu olağanüstü zaferle sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Yarışın sonucuyla birlikte 154 puana yükselen Razgatlıoğlu, Rea ile arasındaki puan farkını 15'e indirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü durak noktasındaki ikinci yarış yarın 14.00'da gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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