Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere'de çifte zafer
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Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere'de çifte zafer

Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere'de çifte zafer
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü durak noktasının ikinci yarışında da birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin dördüncü durak noktasının ikinci yarışında da birinci oldu. İngiltere'deki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirilen ikinci yarışta da harika bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 6'ncı sırada başladığı yarışta damalı bayrağın altından birinci geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezonun üçüncü birinciliğini alarak pilotlar sıralamasında birinciliğe yükseldi.

Islak zeminde gerçekleşen ilk yarışa 13'üncü sıradan başlayıp birinci olmayı başaran Razgatlıoğlu, ikinci yarışa ise 6'ncı sırada başladı. Muhteşem bir start alan Razgatlıoğlu, rakiplerini birer birer geçerek üst sıralara tırmandı. Son dünya şampiyonu Rea ile kıyasıya bir liderlik yarışına giren Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Rea'nın bitime 12 tur kala kaza yapmasının ardından son dünya şampiyonundan liderliği aldı ve damalı bayrağın altından birinci geçti. Yarışa dönen Jonathan Rea ise yarışı 20'nci sırada bitirdi.Razgatlıoğlu zorlu rakiplerine karşı elde ettiği bu olağanüstü zaferle Donington Park Pisti'nde gerçekleşen yarışlara damgasını vurdu. Elde ettiği iki birincilikle 183 puana yükselen Razgatlıoğlu, pilotlar sıralamasında liderliği aldı. Jonathan Rea 181 puanla ikinci, Scott Redding ise 117 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin beşinci durak noktasındaki yarış 23-25 Temmuz tarihlerinde Hollanda'da gerçekleşecek.


Toprak Razgatlıoğlu'ndan İngiltere'de çifte zafer

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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