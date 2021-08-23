Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
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Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi

Toprak Razgatlıoğlu liderliğe yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin yedinci durak noktasının ikinci yarışında zafere ulaştı ve bu sonuçla puanını 311'e yükselterek şampiyona liderliğine yükseldi.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin yedinci durak noktasının ikinci yarışında zafere ulaştı ve bu sonuçla puanını 311'e yükselterek şampiyona liderliğine yükseldi.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda muhteşem performanslar ortaya koymaya devam ediyor. Sezonunun yedinci durak noktasındaki ilk yarışta üçüncü olan Toprak Razgatlıoğlu, ikinci yarışta ise mutlu sona ulaşmayı başardı.

PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki Navarra Pisti'nde harika bir yarış çıkardı. Rakiplerine hiç fırsat tanımayan Razgatlıoğlu, bitiş çizgisinden de ilk sırada geçmeyi başardı.

Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 311'e çıkardı ve şampiyona liderliğine yükseldi. Toprak, kendisiyle aynı puanda olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea'yı kazandığı yarış sayısı ile geçerek zirvede yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin sekizinci durak noktası 3-5 Eylül tarihlerinde Fransa'da koşulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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