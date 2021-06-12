Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da da podyumda
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Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da da podyumda

Toprak Razgatlıoğlu İtalya'da da podyumda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin üçüncü durak noktasının ilk yarışında bir kez daha podyuma çıktı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin üçüncü durak noktasının ilk yarışında bir kez daha podyuma çıktı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun üçüncü durak noktasında podyumda kendisine yer buldu. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki Misano Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta ikinci oldu. Yarışa 2. cepten başlayan başarılı sporcu, mücadele boyunca harika bir performans ortaya koydu.

Yarışa dördüncü sırada başlayan Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi, ilk turu lider olarak tamamlarken, onu sırasıyla Jonathan Rea, Scott Redding ve Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu takip etti. Bitime, 17 tur kala Scott Redding frenleme hatası yaparak çizgisinin dışına çıkınca, bu hatayı değerlendiren Toprak rakibini geride bıraktı ve üçüncülüğe yükseldi. 5 tur sonra ise bu kez hata yapan isim pilotlar şampiyonasında liderlik koltuğunda oturan Rea oldu. Rea birinci virajda pistin dışına taşınca Toprak Razgatlıoğlu ikinciliğe yükselmeyi başardı. Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçerek, pilotlar şampiyonasında son dünya şampiyonu Jonathan Rea'nın ardından 95 puanla ikinci sıraya yükseldi. Dünya Superbike Şampiyonası'nın altıncı yarışı yarın TSİ 15.00'te yine Misano Pisti'nde koşulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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