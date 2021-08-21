Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da podyumda
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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da podyumda

Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da podyumda
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 7'nci durak noktasının ilk yarışında podyuma çıktı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 7'nci durak noktasının ilk yarışında podyuma çıktı.

İspanya'daki Navarra Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu, 8'inci basamakta başladığı yarışı 3'üncü sırada bitirdi.

PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 279'a çıkararak ikinci sıradaki konumunu korurken, yarışı kazanan Scott Redding puanını 241'e getirdi. İkinci olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea ise 286 puanla şampiyonlar sıralamasında birinci sırada bulunuyor.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 7'nci durak noktasındaki ikinci yarış yarın TSİ 15.00'de koşulacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Futbol: UEFA Avrupa Ligi
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